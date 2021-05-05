Стало известно о состоянии госпитализированной Регины Тодоренко

Представитель телеведущей Регины Тодоренко не стала раскрывать подробности госпитализации российской звезды, отметив лишь, что с той всё в порядке. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

"С Региной всё в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет", — сказала собеседница агентства.

Напомним, о своей госпитализации телеведущая Регина Тодоренко сама рассказала подписчикам "Инстаграма". Причину, по которой она попала в больницу, звезда не уточнила, но из её слов стало ясно, что в больничной палате она провела по крайней мере целую ночь.

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