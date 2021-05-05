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"Предугадать проблематично": Эксперт оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты

По его словам, большая часть космического судна сгорит в атмосфере, однако от оставшихся фрагментов будет не спастись.

5 мая 2021, 13:51
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Внимание всего мира приковано к китайской ракете, которая вышла из-под контроля и устремилась к Земле. Стоит ли опасаться и эвакуироваться, Лайфу рассказал эксперт ракетно-космической отрасли и историк космонавтики Александр Железняков.

"Если падение происходит неконтролируемое, как в случае с последней ступенью китайской ракеты-носителя, предугадать, где она свалится и когда это произойдёт, проблематично. Можно только какие-то временные интервалы выдвигать по районам в зависимости от наклонения", — отметил он.

По словам Железнякова, опасаться совершенно нечего, а вся раздутая вокруг ракеты шумиха и яйца выеденного не стоит, ибо большая её часть просто-напросто сгорит в атмосфере при падении. Однако оставшиеся мелкие фрагменты в теории могут доставить землянам некоторое количество проблем.

Потерявшая контроль китайская ракета падает на Землю

Потерявшая контроль китайская ракета падает на Землю

"Практика показывает, что эти опасения очень сильно преувеличены, потому что большая часть ракеты сгорит в атмосфере. Какие-то обломки Земли, конечно, достигнут, но они не могут привести к какой-то катастрофе. Могут быть неприятности, но за всю историю космической эры было очень мало случаев, когда отдельные фрагменты падали в районе населённых пунктов. Это всё-таки раздуто. Но спастись от них не удастся", — объяснил собеседник Лайфа.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что понимание того, куда именно прилетит то, что осталось от ракеты, придёт буквально за полчаса до столкновения с поверхностью Земли, а посему предпринять что-либо будет проблематично — не в последнюю очередь из-за отсутствия международных правовых норм по данному вопросу.

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"С того момента, когда станет ясно, куда они упадут, то есть войдут в атмосферу, пройдёт минут 30. Законодательно не прописано в международных соглашениях, где предполагалась бы компенсация принесённого ущерба при падении таких ступеней. Между отдельными странами договорённости существуют, но это всё на двухсторонней основе, а всеобъемлющего международного документа нет", — заключил историк космонавтики.

Напоминаем, что в данный момент потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы китайская ракета Long March 5B бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за развитой космическим судном огромной скорости.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Антон Громов
Антон Громов

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