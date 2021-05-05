"Предугадать проблематично": Эксперт оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты

Внимание всего мира приковано к китайской ракете, которая вышла из-под контроля и устремилась к Земле. Стоит ли опасаться и эвакуироваться, Лайфу рассказал эксперт ракетно-космической отрасли и историк космонавтики Александр Железняков.

"Если падение происходит неконтролируемое, как в случае с последней ступенью китайской ракеты-носителя, предугадать, где она свалится и когда это произойдёт, проблематично. Можно только какие-то временные интервалы выдвигать по районам в зависимости от наклонения", — отметил он.

По словам Железнякова, опасаться совершенно нечего, а вся раздутая вокруг ракеты шумиха и яйца выеденного не стоит, ибо большая её часть просто-напросто сгорит в атмосфере при падении. Однако оставшиеся мелкие фрагменты в теории могут доставить землянам некоторое количество проблем.

"Практика показывает, что эти опасения очень сильно преувеличены, потому что большая часть ракеты сгорит в атмосфере. Какие-то обломки Земли, конечно, достигнут, но они не могут привести к какой-то катастрофе. Могут быть неприятности, но за всю историю космической эры было очень мало случаев, когда отдельные фрагменты падали в районе населённых пунктов. Это всё-таки раздуто. Но спастись от них не удастся", — объяснил собеседник Лайфа.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что понимание того, куда именно прилетит то, что осталось от ракеты, придёт буквально за полчаса до столкновения с поверхностью Земли, а посему предпринять что-либо будет проблематично — не в последнюю очередь из-за отсутствия международных правовых норм по данному вопросу.

"С того момента, когда станет ясно, куда они упадут, то есть войдут в атмосферу, пройдёт минут 30. Законодательно не прописано в международных соглашениях, где предполагалась бы компенсация принесённого ущерба при падении таких ступеней. Между отдельными странами договорённости существуют, но это всё на двухсторонней основе, а всеобъемлющего международного документа нет", — заключил историк космонавтики.

Напоминаем, что в данный момент потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы китайская ракета Long March 5B бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за развитой космическим судном огромной скорости.

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