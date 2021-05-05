Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Чехии заявили, что Россия готовилась к обвинениям из-за взрывов во Врбетице

По словам главы военной разведки, в Праге "однозначно видят повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искажённых интерпретаций фактов".

5 мая 2021, 13:19
<p>Вид на Прагу. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Вид на Прагу. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Москва якобы заранее знала о том, что в её адрес последуют обвинения из-за взрывов на складах в чешской Врбетице, и стала распространять в Сети информацию, опровергающую её участие. Об этом заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

"Пророссийская кампания, ставящая под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве ещё до того, как премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об этом инциденте 17 апреля в Чешском ТВ", — приводит его слова издание Hospodářské noviny.

Генпрокурор Чехии сообщил о возможной приостановке дела по взрывам во Врбетице

Генпрокурор Чехии сообщил о возможной приостановке дела по взрывам во Врбетице

По мнению Бероуна, в Чехии "однозначно видят повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искажённых интерпретаций фактов". Он утверждает, что это было заметно даже заблаговременно, ещё до того, как (руководители кабмина страны) проинформировали общественность об инциденте. Так что "россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию", заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

Глава Минюста Чехии резко поменяла мнение о взрывах во Врбетице после встречи с премьером

Глава Минюста Чехии резко поменяла мнение о взрывах во Врбетице после встречи с премьером

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1