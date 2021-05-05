В Чехии заявили, что Россия готовилась к обвинениям из-за взрывов во Врбетице

Москва якобы заранее знала о том, что в её адрес последуют обвинения из-за взрывов на складах в чешской Врбетице, и стала распространять в Сети информацию, опровергающую её участие. Об этом заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

"Пророссийская кампания, ставящая под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве ещё до того, как премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об этом инциденте 17 апреля в Чешском ТВ", — приводит его слова издание Hospodářské noviny.

По мнению Бероуна, в Чехии "однозначно видят повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искажённых интерпретаций фактов". Он утверждает, что это было заметно даже заблаговременно, ещё до того, как (руководители кабмина страны) проинформировали общественность об инциденте. Так что "россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию", заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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