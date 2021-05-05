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В Махачкале провели акцию "Парад у дома ветерана" во дворе участника Великой Отечественной войны

Ильяс Казиханов отметил, что победу в войне принёс советский народ и вооружённые силы, в которых он служил.

5 мая 2021, 13:00

Кадр из видео / Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан

В Махачкале провели акцию "Парад у дома ветерана" во дворе ещё одного участника ВОВ. Видео © Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан

В Махачкале в рамках всероссийской акции "Парад у дома ветерана" оркестр из марширующих кадетов, а также участников движений "Волонтёры Победы" и "Юнармия" провели мероприятие, приуроченное к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад ветеран Великой Отечественной Ильяс Казиханов.

"Поздравляю вас с великим праздником — Днём Победы в Великой Отечественной войне. 76 лет назад человечество освободилось от гнёта фашистов, от плохой жизни. Эту победу принёс советский народ, Вооружённые силы Советского Союза, в которых также служил и я", — отметил ветеран.

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По словам консультанта отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодёжи Дагестана Рамазана Магомедова, акция в республике продлится вплоть до 9 Мая. Парады для ветеранов пройдут в Хасавюрте и трёх дворах в Каспийске. Также праздничные мероприятия продолжатся в Махачкале.

Ранее личный парад провели в Кизляре во дворе ветеранов ВОВ Веры Никитиной и Георгия Кондрачукова.

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Лайф уже сообщал, что команда Общероссийского народного фронта (ОНФ) представит в "Тиктоке" серию видеороликов, посвящённых ветеранам Великой Отечественной войны. Проект получил название "Обыкновенные герои".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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