В правительстве заверили, что Крым обеспечен водой на ближайшие годы

Крым обеспечен водой на ближайшие годы, но в то же время региону необходимо искать новые источники водоснабжения. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учётом развития сети", — отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что Россия решит вопрос водоснабжения полуострова без участия Украины, которая, по его словам, несправедливо лишила жителей Крыма воды.

В свою очередь глава региона Сергей Аксёнов отметил, что курортному сезону в Крыму в этом году ничего не угрожает, в том числе проблемы с водоснабжением.

"В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счёт жителей, а за счёт внутренних резервов — ёмкостей и бурения скважин. Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей", — сказал глава региона в беседе с журналистами.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

Ранее власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины из-за водной блокады.

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