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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

При этом попасть в страну можно будет лишь тогда, когда будут сняты соответствующие ограничения в связи с пандемией.

5 мая 2021, 12:13
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Испанский визовый центр в Москве с 12 мая возобновляет выдачу виз. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Испании в столице.

"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный Правительством Испании и Генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз", — говорится в публикации.

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В заявлении генконсульства отмечается, что действие выданных виз будет начинаться не ранее 1 июня. Документы при этом будут выдаваться лицам, уже получавшим ранее разрешение на въезд в шенгенскую зону на срок не менее года, а также собственникам жилья на территории Испании и лицам, чьи родственники проживают в Евросоюзе. Также в дипмиссии напомнили об ограничениях в связи с пандемией коронавируса.

"Заявители на визу категории С (шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Италия с 3 мая возобновила выдачу туристических виз россиянам. И в случае с этой страной коронавирус повлиял лишь на срок выдачи готовых документов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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