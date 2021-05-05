Нападающий "Крыльев Советов" Сергеев забил 39-й гол в ФНЛ и побил "вечный" рекорд Федькова

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев сделал дубль в матче 35-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со "Спартаком-2" и побил рекорд Андрея Федькова по числу голов за сезон.

После игры с красно-белыми на счету у 25-летнего Сергеева стало 39 забитых мячей. У Федькова в 2004 году в составе "Терека" (ныне "Ахмат") было 38 голов.

Матч "Крылья Советов" выиграли со счётом 2:0. Самарцы уверенно занимают первое место в таблице ФНЛ и уже гарантировали себе путёвку в Премьер-лигу.

"Я побил рекорд по голам в одном сезоне? Для меня это неважно. Важно, что команда заняла первое место, а голы — второстепенны. От клубов РПЛ предложений не поступало, у меня ещё год контракта с "Крыльями", — прокомментировал своё достижение футболист в беседе с ТАСС.

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