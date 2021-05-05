"Слишком маленькие деньги, унизительно": Mellstroy устроил шоу после суда по делу об избиении модели
Скандальный блогер на камеру издевательски извинился перед девушкой и заявил, что готов выплатить 40 миллионов рублей вместо требуемых 10.
Фото © LIFE
Mellstroy устроил шоу после суда по делу об избиении модели. Видео © LIFE
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого обвиняют в избиении 21-летней модели во время одного из своих треш-стримов, после слушания по уголовному делу устроил шоу перед журналистами, уходя от их вопросов.
Сперва блогер заявил, что не в курсе никакого избиения и на самом деле пришёл в суд, так как нарушил Правила дорожного движения. После этого он начал фотографироваться на фоне корреспондентов, но затем всё же ответил на некоторые вопросы, заявив, что десять миллионов, которые потребовала от него Алёна Ефремова, — это слишком маленькие деньги.
"Это просто слишком маленькие деньги. Ну, если бы она попросила хотя бы миллионов 30–40, я бы заплатил. Десять для меня унизительно просто", — заявил скандальный стример.
"Сначала — вискарь, потом — извинения": Стример Mellstroy приехал на слушание дела об избиении девушки
По словам Бурима, он ни разу в жизни не избивал женщин, а сотрясение мозга, которое диагностировали у Ефремовой после треш-стрима, — "всего лишь слова". После этого блогер "от души" попросил прощения у девушки и добавил, что больше так не будет.
Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками.
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