"Они все шевелятся": На Сахалине тысячи морских обитателей выбросило на сушу

На Сахалине тысячи морских обитателей выбросило на сушу. Видео © kp.ru

Тысячи обитателей морского дна выбросило на берег на Сахалине. Как сообщает kp.ru, в район инцидента выдвинулись местные жители, чтобы порадовать себя редкими деликатесами.

Морские звёзды, гуидаки и крабы были замечены на побережье Долинского района. И пока одни собирают добычу в контейнеры и вёдра, другие считают явление "нездоровым" и поэтому не рискуют пробовать морских обитателей на вкус.

"Смотрите, они все шевелятся! Очень много крабов-стригунов, есть гуидаки, ракушки. Если в море зайти, то можно и осьминогов насобирать", — рассказывают очевидцы.

В свою очередь глава общественной организации "Экологическая вахта Сахалина", эколог Дмитрий Лисицын успокоил местных жителей, назвав происходящее обычным делом. Он напомнил, что такое случается после штормов, один из которых как раз обрушился на Сахалин несколько дней назад.

Это уже не первый в этом году инцидент на Сахалине, когда на берег выбрасывает морских обитателей. В середине апреля жители Томаринского района голыми руками собирали рыбу, которую волнами выбрасывало на сушу.

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