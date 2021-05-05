Мощный "гейзер" высотой с дом образовался в самом центре Петербурга. Видео © LIFE / Соцсети

В Санкт-Петербурге образовался огромный фонтан кипятка, который бил прямо из-под земли. Очевидцы назвали необычное явление "гейзером". По предварительным данным, пострадавших нет.

По сообщениям из соцсетей, авария произошла на Большой Морской улице возле набережной реки Мойки. Фонтан достигал высоты близлежащих домов, а результатом прорыва стали "бордовые" пробки на прилегающих улицах. По данным телеканала "Санкт-Петербург", припаркованных машин в радиусе гейзера не было. Сейчас специалисты устраняют последствия прорыва, окончание работ намечено на завтрашнее утро.

В марте этого года ещё более мощный прорыв произошёл на Исполкомской улице в Санкт-Петербурге. Тогда верхушка фонтана достигала высоты с пятиэтажный дом.

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