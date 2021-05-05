В США пожаловались на большую нагрузку на ВВС из-за российских "Медведей"

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России вызывают беспокойство у Военно-воздушных сил США своими наблюдательными полётами у берегов Аляски. Из-за таких "рутинных" задач российских военных американцам каждый раз приходится поднимать в воздух свои самолёты, что создаёт дополнительную нагрузку, пишет портал 19FortyFive.

Как рассказал лейтенант Дэвид Краммаль, для перехвата российских "Медведей", как их называют в НАТО, за последний год вылетали истребители F-22 Raptor, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-3. Однако такие полёты оказались сложны для подразделений, расположенных на Аляске, в результате чего ВВС США столкнулись с нагрузкой, добавил лейтенант. Теперь для сопровождения Ту-95 планируют направлять F-16, которые больше подходят для этой задачи.

На сложность перехватов бомбардировщиков посетовал и генерал Северного командования Военно-воздушных сил США Глен ван Хёрк. По его словам, Россия и Америка оказались в условиях "равной конкуренции".

"Ясно, что Россия пытается восстановить своё влияние на мировой арене. Это соревнование великих держав", — добавил он.

В то же время российские лётчики без труда перехватывают иностранные военные самолёты, которые совершают наблюдательные полёты близ границ РФ. Один из последних таких вылетов состоялся в конце апреля на Дальнем Востоке: истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном.

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