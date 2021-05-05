Бывший вице-премьер Полторанин заявил об отказе Ельцина от Крыма в 1991 году

Россия могла воссоединиться с Крымом ещё в 90-е годы прошлого века, однако тогдашний президент Борис Ельцин от данной идеи отказался, аргументировав тем, что флот можно перебросить в Санкт-Петербург. Об этом рассказал бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин.

В то время шёл разговор о воссоединении полуострова посредством сделки с Киевом. Условия договора подразумевали предоставление Украине бесплатного газа на протяжении десяти лет. Взамен на это Россия получала Крым, который стал бы автономией, открытой для обеих стран.

"Это была хорошая сделка. <...> Ельцин не захотел. Он говорит: "Да на фиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот", — заявил Полторанин в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что незадолго до распада СССР руководители союзных республик рассматривали сценарий сохранения СССР как единого государства.

Авторы