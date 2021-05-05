Россияне смогут получить визы в Болгарию не ранее 17 мая
София должна согласовать детали с МИД РФ, Ростуризмом и Росавиацией.
Фото © Pixabay
Принимать документы на визу от россиян Болгария начнёт не ранее 17 мая. Такие данные приводит визовый центр республики в Москве.
"Консульство планирует начать приём документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая", — цитирует ТАСС сообщение визового центра Болгарии.
Напомним, ранее и.о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что с 1 мая разрешён въезд в страну привитым от коронавируса россиянам. При въезде нужно предъявить документ о пройденной вакцинации, оформленный не ранее чем за 14 дней до даты пересечения границы.
Выбор редакции
Болгария открыла границы для привитых "Спутником V" россиян
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая
В Чехии заявили, что Россия готовилась к обвинениям из-за взрывов во Врбетице
В Крыму назвали самообманом план Климкина по "возвращению" полуострова Украине
Стало известно о состоянии госпитализированной Регины Тодоренко
Комментариев: 0