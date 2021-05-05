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Россияне смогут получить визы в Болгарию не ранее 17 мая

София должна согласовать детали с МИД РФ, Ростуризмом и Росавиацией.

5 мая 2021, 14:10

Фото © Pixabay

Принимать документы на визу от россиян Болгария начнёт не ранее 17 мая. Такие данные приводит визовый центр республики в Москве.

"Консульство планирует начать приём документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая", — цитирует ТАСС сообщение визового центра Болгарии.

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Напомним, ранее и.о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что с 1 мая разрешён въезд в страну привитым от коронавируса россиянам. При въезде нужно предъявить документ о пройденной вакцинации, оформленный не ранее чем за 14 дней до даты пересечения границы.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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