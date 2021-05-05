В Крыму назвали самообманом план Климкина по "возвращению" полуострова Украине
Там считают недипломатическим его подход по давлению на Россию путём водной блокады региона.
Крым, люди на пляже в Евпатории. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Политики в Киеве занимаются самообманом, если считают, водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так он ответил на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который раскрыл "способ давления" на Россию для возвращения Украине данного региона.
"Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом", — цитирует РИА "Новости" слова Гемпеля.
Депутат добавил, что перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины является вопиющим нарушением прав человека. По его словам, Киев избрал тактику удушения полуострова. Но политики там забыли, что Крым является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями.
Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Например, в декабре прошлого года власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.
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