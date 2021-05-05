"Усложнит прививочную кампанию": Эксперты назвали минусы трёхкратной вакцинации

Вирусологи назвали минусы трёхфазного введения противокоронавирусной вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщает портал Ura.ru.

"Схема, конечно, усложнит всю прививочную кампанию. Это усложняет жизнь и людям, которые приходят на вакцинацию, и медперсоналу. Также увеличится число доз вакцины. Для миллиона пациентов понадобится три миллиона вакцин", — сказал профессор, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ "НИИ вирусологии имени Ивановского" Александр Бутенко.

Что касается эффективности трёхкратной вакцинации, то тут мнения экспертов разделились. Так, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что число не имеет значения. А вот бывший главный инфекционист Москвы, эпидемиолог Николай Малышев придерживается иного мнения.

"У неё очень высокая эффективность — порядка 97%, видимо хотят добить до 100%", — отметил Малышев и добавил, что ещё одна доза только повысит результативность.

Напомним, ранее в центре "Вектор" рассказали об испытаниях трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной". Пока в исследовании участвуют только животные, однако на них данный метод показал достойный результат, отметили учёные.

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