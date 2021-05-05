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"Усложнит прививочную кампанию": Эксперты назвали минусы трёхкратной вакцинации

Мнения учёных по поводу решения эффективности дополнительной дозы разнятся. Некоторые считают, что это сделает вакцинацию только лучше, другие же видят в этом трату времени и средств.

5 мая 2021, 16:24
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Фото © Wikipedia

Вирусологи назвали минусы трёхфазного введения противокоронавирусной вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщает портал Ura.ru.

"Схема, конечно, усложнит всю прививочную кампанию. Это усложняет жизнь и людям, которые приходят на вакцинацию, и медперсоналу. Также увеличится число доз вакцины. Для миллиона пациентов понадобится три миллиона вакцин", — сказал профессор, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ "НИИ вирусологии имени Ивановского" Александр Бутенко.

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Что касается эффективности трёхкратной вакцинации, то тут мнения экспертов разделились. Так, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что число не имеет значения. А вот бывший главный инфекционист Москвы, эпидемиолог Николай Малышев придерживается иного мнения.

"У неё очень высокая эффективность — порядка 97%, видимо хотят добить до 100%", — отметил Малышев и добавил, что ещё одна доза только повысит результативность.

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Напомним, ранее в центре "Вектор" рассказали об испытаниях трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной". Пока в исследовании участвуют только животные, однако на них данный метод показал достойный результат, отметили учёные.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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