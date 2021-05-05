Названа сумма, которую получила жена Билла Гейтса после развода

Мелинда Гейтс получила от своего мужа Билла после развода ценные бумаги на 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идёт о ценных бумагах Канадской национальной железнодорожной компании на $ 1,5 миллиарда, а также ценных бумагах AutoNation (крупнейшего автодилера в США) на $ 300 миллионов. Соответствующие переводы на имя экс-супруги владельца Microsoft сделал фонд Cascade Investment. Предположительно, данные транзакции связаны с разделом имущества.

В распоряжении же Гейтса остаются бумаги на $ 50 миллиардов таких компаний, как Republic Services (занимается переработкой отходов), Deere (сельскохозяйственная техника), Ecolab (очистительные системы воды). Также сообщается, что он с Мелиндой договорился совместно заниматься их общим благотворительным фондом.

Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру.

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