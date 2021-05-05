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Названа сумма, которую получила жена Билла Гейтса после развода

Ей отойдут акции крупной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера в США.

5 мая 2021, 16:06
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Elaine Thompson</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Elaine Thompson

Мелинда Гейтс получила от своего мужа Билла после развода ценные бумаги на 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идёт о ценных бумагах Канадской национальной железнодорожной компании на $ 1,5 миллиарда, а также ценных бумагах AutoNation (крупнейшего автодилера в США) на $ 300 миллионов. Соответствующие переводы на имя экс-супруги владельца Microsoft сделал фонд Cascade Investment. Предположительно, данные транзакции связаны с разделом имущества.

Жена Гейтса отказалась от супружеских алиментов после развода

Жена Гейтса отказалась от супружеских алиментов после развода

В распоряжении же Гейтса остаются бумаги на $ 50 миллиардов таких компаний, как Republic Services (занимается переработкой отходов), Deere (сельскохозяйственная техника), Ecolab (очистительные системы воды). Также сообщается, что он с Мелиндой договорился совместно заниматься их общим благотворительным фондом.

Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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