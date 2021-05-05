Фанаты Басты — крепкие ребята: Политолог оценил опасность "охоты" украинских радикалов на рэпера

Объявившие "охоту" на Басту украинские радикалы действуют по старым лекалам, но рэпера, если что, смогут отстоять фанаты. Таким мнением поделился лидер движения русских украинцев "Парус", политолог Юрий Кот в беседе с радио Sputnik.

"Попытка преследования Басты со стороны украинских радикалов, конечно, возмутительна, но, с другой стороны, объяснима. Баста — человек православный, глубоко русский, очень талантливый. Это то, чего нет у этих мерзавцев. Поэтому они будут стараться, чтобы такой человек не появлялся в украинском пространстве, уже по привычной схеме, по проверенным лекалам, когда они срывали концерты исполнителей то в Одессе, то во Львове, то в Киеве. Сейчас они пытаются проделать этот финт с Бастой", — заявил Кот.

Однако, по словам политолога, у Басты есть фанаты, которые не побоятся дать отпор радикалам в случае опасности.

"Но не так всё просто. Фанатов у Басты, которые прислушиваются к его мнению и которым нравится его творчество, много и среди крепких ребят, которые способны отстоять его, противостоять радикалам и, как говорится, навешать им", — пояснил Кот.

Напомним, ранее украинские радикальные группировки объявили "охоту" на российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Они уверены, что артист сейчас находится в Киеве. За информацию о его местонахождении некоторые даже готовы заплатить деньги.

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