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Меркель назвала важным сигналом продление СНВ-3 между Россией и США

По её словам, это предоставит пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.

5 мая 2021, 15:23
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США является важным сигналом. Он, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, должен способствовать новым шагам в деле разоружения.

"Продление СНВ-3 стало важным сигналом, и мы надеемся, что это предоставит пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями", — такое заявление она сделала на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии") в Бундестаге.

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Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что продление СНВ-3 укрепляет безопасность США и их союзников. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу весь мир, отметил он.

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Напомним, договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие должно было закончиться 5 февраля 2021 года. МИД РФ 3 февраля 2021 года объявил, что Россия и США официально продлили СНВ-3 на пять лет. Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — до 5 февраля 2026 года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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