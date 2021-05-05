"Смертность на дорогах сократится": В Дептрансе Москвы назвали пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости

Снижение допустимого порога превышения скорости усилит контроль за соблюдением ПДД и повысит дисциплину водителей. Об этом заявили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы телеканалу "360".

В ведомстве отметили, что с начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека.

"По статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (с учётом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", — рассказали в пресс-службе Дептранса столицы.

Если нештрафуемый порог снизить до 10 км/ч, то смертность в ДТП сократится на 10%, а если до 5 км/ч — на 15%, подсчитали эксперты ВШЭ.

Сейчас наказуемым является превышение установленной скорости на 20 км/ч. Однако накануне стало известно, что в правительстве рассматривают снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч в черте города.

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