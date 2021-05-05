"Отражение подвига народа": Школьники в России украшают окна домов рисунками в честь Дня Победы
Суть акции "Окна Победы" состоит в том, чтобы создать на улицах всей страны галерею памяти участников Великой Отечественной.
Фото © "ВКонтакте" / Российское движение школьников | РДШ
Многие ученики откликнулись на в прямом смысле красочную акцию от Российского движения школьников (РДШ) "Окна Победы". Накануне праздника им предлагается сделать на окнах тематические надписи в честь 9 Мая.
"Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной войны, вы можете наклеить на окно фигурку журавлей. Создадим на улицах всей страны галерею памяти. Пусть каждое окно станет отражением подвига нашего народа", — сообщили в РДШ.
Некоторые подростки участвуют в акции не только дома, но и в самих школах. Также вместе с ребятами в акции участвуют их родители, педагоги, родственники и друзья. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появилась на окнах в Тверской, Ростовской, Оренбургской, Московской, Ленинградской областях и других регионах России.
Ранее сообщалось, что школьники волгоградской региональной команды "Большой перемены" пронесли 30-метровую георгиевскую ленту по улицам Волгограда.
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