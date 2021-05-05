"Отражение подвига народа": Школьники в России украшают окна домов рисунками в честь Дня Победы

"Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной войны, вы можете наклеить на окно фигурку журавлей. Создадим на улицах всей страны галерею памяти. Пусть каждое окно станет отражением подвига нашего народа", — сообщили в РДШ.

Некоторые подростки участвуют в акции не только дома, но и в самих школах. Также вместе с ребятами в акции участвуют их родители, педагоги, родственники и друзья. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появилась на окнах в Тверской, Ростовской, Оренбургской, Московской, Ленинградской областях и других регионах России.