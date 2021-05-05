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Меркель заявила, что баланс сил в мире изменился из-за "агрессивного поведения" России

Немецкий канцлер также отметила, что США являются естественным союзником Германии, и лишь вместе они смогут противостоять всем существующим вызовам.

5 мая 2021, 14:36
<p>Фото © Annegret Hilse-Pool / Getty Images</p>

Фото © Annegret Hilse-Pool / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия виновата в изменении мирового баланса сил. Об этом она сказала, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнёрство".

"Изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России", — заявила Меркель.

Меркель указала ЕС на необходимость диалога с Россией

Меркель указала ЕС на необходимость диалога с Россией

Канцлер добавила, что лишь в союзе с США ФРГ сможет принимать участие в глобализации, а также бороться со всеми бросаемыми странам вызовами, например с пандемией и задачами по защите климата Земли.

Ранее Ангела Меркель рассказала о критике в адрес президента России Владимира Путина в личных беседах. Канцлер Германии добавила, что "согласна далеко не со всем, что происходит в РФ".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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