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В Британии раскрыли причины смерти принца Филиппа

Прежде официально эта информация не озвучивалась.

5 мая 2021, 14:32
<p>Фото © Alastair Grant — WPA Pool / Getty Images</p>

Фото © Alastair Grant — WPA Pool / Getty Images

Принц Филипп скончался в результате преклонного возраста. Такие данные опубликовало издание The Telegraph, ознакомившись с документами о его смерти.

Лечащий врач принца указал, что смерть 99-летнего мужа королевы Елизаветы II наступила в результате старости. Никакие травмы или последствия ранее перенесённой хирургической операции на сердце не повлияли на его кончину.

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Напомним, принц Филипп умер на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Похоронили мужа Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.

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Улыбка, бусы, платье: Букингемский дворец показал первые снимки Елизаветы II после похорон супруга

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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