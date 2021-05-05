В Британии раскрыли причины смерти принца Филиппа

Принц Филипп скончался в результате преклонного возраста. Такие данные опубликовало издание The Telegraph, ознакомившись с документами о его смерти.

Лечащий врач принца указал, что смерть 99-летнего мужа королевы Елизаветы II наступила в результате старости. Никакие травмы или последствия ранее перенесённой хирургической операции на сердце не повлияли на его кончину.