В Британии раскрыли причины смерти принца Филиппа
Прежде официально эта информация не озвучивалась.
Фото © Alastair Grant — WPA Pool / Getty Images
Принц Филипп скончался в результате преклонного возраста. Такие данные опубликовало издание The Telegraph, ознакомившись с документами о его смерти.
Лечащий врач принца указал, что смерть 99-летнего мужа королевы Елизаветы II наступила в результате старости. Никакие травмы или последствия ранее перенесённой хирургической операции на сердце не повлияли на его кончину.
Напомним, принц Филипп умер на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Похоронили мужа Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.
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