СМИ раскрыли личность нового главного тренера "Спартака"
Руй Витория. Фото © ТАCC / EPA / STR
Обсуждаются последние детали контракта. Известно, что его зарплата за сезон составит 4,5 миллиона евро.
Новым главным тренером "Спартака" с высокой долей вероятности станет португалец Руй Витория. Об этом сообщило португальское издание O Jogo.
Отмечается, что стороны в настоящий момент обсуждают последние детали сделки. Контракт, скорее всего, будет заключён на три года или по схеме "2+1" с зарплатой в 4,5 миллиона евро за сезон. 51-летний Руй Витория прежде возглавлял саудовский клуб "Ан-Наср". Также он тренировал "Бенфику", "Пасуш де Феррейра", "Виторию Гимарайнш" и "Фатиму". Специалист дважды выигрывал чемпионат Португалии, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, в "Спартаке" ранее заявили, что новым тренером точно станет иностранный специалист. А нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско по окончании сезона покинет свой пост, о чём он объявил в декабре прошлого года.