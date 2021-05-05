СМИ раскрыли личность нового главного тренера "Спартака"

Отмечается, что стороны в настоящий момент обсуждают последние детали сделки. Контракт, скорее всего, будет заключён на три года или по схеме "2+1" с зарплатой в 4,5 миллиона евро за сезон. 51-летний Руй Витория прежде возглавлял саудовский клуб "Ан-Наср". Также он тренировал "Бенфику", "Пасуш де Феррейра", "Виторию Гимарайнш" и "Фатиму". Специалист дважды выигрывал чемпионат Португалии, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.