В Госдуму внесли законопроект о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ

В России могут запретить публичное приравнивание ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий законопроект сегодня был внесён в базу данных Государственной думы.

Авторами документа выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также член Совета Федерации Алексей Пушков. Они предлагают на законодательном уровне запретить отождествление целей, действий и решений руководства и военного командования СССР с целями, действиями и решениями руководства нацистской Германии и её союзников.

Кроме того, депутаты предложили наказывать за публичное отрицание решающей роли СССР в победе над Германией и значительного вклада в освобождение стран Европы от фашистских оккупантов. В случае принятия документа изменения в качестве поправок будут внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

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