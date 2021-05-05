Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу

Российское правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить его президенту Владимиру Путину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: одобрить и представить президенту РФ для внесения в Госдуму предложение о денонсации Договора по открытому небу", — говорится в документе.

Иными словами, кабмин предложил главе государства официально отказаться от международного соглашения, разрешающего свободные полёты невооружённых самолётов-разведчиков на территории стран, входящих в договор.

Напомним, в начале этого года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что, после того как в ноябре 2020 года из договора вышел Вашингтон, баланс интересов других стран-участников был нарушен. Москва предложила американским партнёрам поддерживать жизнеспособность соглашения, однако внятного ответа от США так и не последовало.

Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга и проходящих военных мероприятиях. До выхода США из соглашения его участниками числились 34 государства.

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