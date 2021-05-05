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Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу

В прошлом году из соглашения вышли США. После этого, как заметили в российском МИД, баланс интересов стран-участников оказался нарушен.

5 мая 2021, 15:20
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russianplanes.net</a></p>

Фото © Russianplanes.net

Российское правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить его президенту Владимиру Путину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: одобрить и представить президенту РФ для внесения в Госдуму предложение о денонсации Договора по открытому небу", — говорится в документе.

Иными словами, кабмин предложил главе государства официально отказаться от международного соглашения, разрешающего свободные полёты невооружённых самолётов-разведчиков на территории стран, входящих в договор.

Москва пояснила, в каком случае готова не выходить из Договора по открытому небу

Москва пояснила, в каком случае готова не выходить из Договора по открытому небу

Напомним, в начале этого года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что, после того как в ноябре 2020 года из договора вышел Вашингтон, баланс интересов других стран-участников был нарушен. Москва предложила американским партнёрам поддерживать жизнеспособность соглашения, однако внятного ответа от США так и не последовало.

Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга и проходящих военных мероприятиях. До выхода США из соглашения его участниками числились 34 государства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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