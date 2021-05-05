Российский актёр Дмитрий Черных умер от коронавируса
Также актёр проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.
Дмитрий Черных. Фото © Facebook / Виталий Скородумов
Российский актёр Дмитрий Черных скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Виталий Скородумов на своей странице в "Фейсбуке".
"Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черныха не стало. Господи, помилуй...", — написал Скородумов.
Как сообщает kp.ru, Черных был госпитализирован в реанимационное отделение ковидного госпиталя. Также актёр проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.
В 1982 году артист окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Он 15 лет работал в местном театре "Академия театральных художеств".
Напомним, что 4 мая от коронавируса скончался народный артист России Михаил Багдасаров. Знаменитому дрессировщику было 75 лет.
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