Российский актёр Дмитрий Черных умер от коронавируса

Российский актёр Дмитрий Черных скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Виталий Скородумов на своей странице в "Фейсбуке".

"Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черныха не стало. Господи, помилуй...", — написал Скородумов.

Как сообщает kp.ru, Черных был госпитализирован в реанимационное отделение ковидного госпиталя. Также актёр проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.

В 1982 году артист окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Он 15 лет работал в местном театре "Академия театральных художеств".

Напомним, что 4 мая от коронавируса скончался народный артист России Михаил Багдасаров. Знаменитому дрессировщику было 75 лет.

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