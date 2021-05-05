СМИ раскрыли сроки возобновления авиасообщения с Турцией

Полёты между Россией и Турцией могут возобновиться уже летом. Но такое станет возможным только после стабилизации ковидной ситуации в стране. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом — после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад. Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменён строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры", — объяснил источник агентства.

Точнее станет понятно лишь после отмены введённых Турцией ограничений, которые пока действуют до 17 мая.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом тему туризма. По мнению Москвы, Анкара проделала большую работу в борьбе с эпидемией, что положительно повлияло на возможность скорого возобновления туристического сообщения между двумя государствами.

5 мая президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, в котором лидеры стран сошлись во мнении, что решительные меры Турции по улучшению эпидемической обстановки в стране позволят добиться возобновления двусторонних связей в туристической сфере.

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