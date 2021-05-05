Иммунолог объяснил, почему не стоит бороться с аллергией с помощью лекарств
В борьбе с аллергией медик советует прежде всего найти причину её возникновения.
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С приходом весны начинается сезон аллергии. Страдающие этим недугом начинают лечиться препаратами, которые не всегда могут помочь. При этом аллергия считается симптомом, а не заболеванием. Об этом заявил доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с РИА ФАН.
По мнению специалиста, "аллергия — это ущербность иммунной системы". При этом угнетение иммунитета может происходить из-за плохой экологии или хронической инфекции. В борьбе с аллергией медик советует найти причину её возникновения. Он также отметил, что аллергия может проявиться на поздних стадиях онкологии из-за ослабленного иммунитета.
"Причиной также могут стать тяжёлые аутоиммунные заболевания. После того как найдут основную причину аллергии, вылечат её, она перестанет беспокоить вовсе — не будет реакции ни на шерсть, ни на пыльцу", — заявил иммунолог.
Эксперт добавил, что кожные пробы на аллергию лишь провоцируют её в будущем.
"Как только эту панель поставят на кожу, на все эти точки появится аллергия. Это устаревший и вредоносный метод", — сказал Жемчугов.
Ранее иммунолог рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса.
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