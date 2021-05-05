Меркель: У Германии и США нет единой оценки по "Северному потоку – 2"
Также канцлер отметила, что Берлин и Вашингтон солидарны в необходимости транзита газа через Украину.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Российский газопровод "Северный поток – 2", который находится на завершающем этапе строительства, является вопросом, по которому в трансатлантическом альянсе нет единой оценки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в Трансатлантическом партнёрстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока – 2", — сказала канцлер в ходе онлайн-конференции, посвящённой перспективам трансатлантических отношений.
Меркель также отметила важность преследуемой Берлином и Вашингтоном политики в отношении транзита газа через Украину и подчеркнула интерес в том, чтобы Киев оставался важным партнёром в этом вопросе.
Ранее Лайф сообщал, что немецкие экологи подали судебный иск против строительства "Северного потока – 2". Главным основанием для этого стало то, что газопровод якобы разрушает среду обитания на морском дне. Судебное разбирательство приостановило строительство проекта. Однако в Бундестаге указали на отсутствие причин для остановки трубопрокладки.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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