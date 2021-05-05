Меркель: У Германии и США нет единой оценки по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который находится на завершающем этапе строительства, является вопросом, по которому в трансатлантическом альянсе нет единой оценки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в Трансатлантическом партнёрстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока – 2", — сказала канцлер в ходе онлайн-конференции, посвящённой перспективам трансатлантических отношений.

Меркель также отметила важность преследуемой Берлином и Вашингтоном политики в отношении транзита газа через Украину и подчеркнула интерес в том, чтобы Киев оставался важным партнёром в этом вопросе.

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