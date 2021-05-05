В лесу под Екатеринбургом найдено тело популярной блогерши
Девушка вела блог в "Инстаграме" на тему красоты и стиля. Он насчитывает более 57 тысяч подписчиков.
Фото © Соцсети
В Свердловской области найдено тело пропавшей ранее 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Девушку нашли в середине апреля в лесополосе. Была проведена экспертиза. Пока нет данных, идёт ли речь о суициде или это было убийство", — рассказал источник.
Девушка вела блог в "Инстаграме" на тему красоты и стиля. Он насчитывает более 57 тысяч подписчиков. Последняя запись в блоге датируется 3 апреля. При этом в комментариях пользователи сообщали, что Кристина перестала выходить на связь с 5 апреля.
Ранее Лайф писал об 11-летней блогерше, которая вышла на связь спустя три года после пропажи и рассказала об издевательствах отца.
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