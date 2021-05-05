Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В лесу под Екатеринбургом найдено тело популярной блогерши

Девушка вела блог в "Инстаграме" на тему красоты и стиля. Он насчитывает более 57 тысяч подписчиков.

5 мая 2021, 15:50
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Свердловской области найдено тело пропавшей ранее 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Девушку нашли в середине апреля в лесополосе. Была проведена экспертиза. Пока нет данных, идёт ли речь о суициде или это было убийство", — рассказал источник.

Девушка вела блог в "Инстаграме" на тему красоты и стиля. Он насчитывает более 57 тысяч подписчиков. Последняя запись в блоге датируется 3 апреля. При этом в комментариях пользователи сообщали, что Кристина перестала выходить на связь с 5 апреля.

Парень, который собирался жениться на блогерше, выбросил её из окна 12-го этажа и покончил с собой

Парень, который собирался жениться на блогерше, выбросил её из окна 12-го этажа и покончил с собой

Ранее Лайф писал об 11-летней блогерше, которая вышла на связь спустя три года после пропажи и рассказала об издевательствах отца.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Урале школьника обвинили в изнасиловании 9-летней девочки на глазах у братьев

сегодня в 10:42

"Слишком маленькие деньги, унизительно": Mellstroy устроил шоу после суда по делу об избиении модели

сегодня в 12:28

В Москве женщина потеряла сумку с 300 000 рублей в машине таксиста-полицейского

сегодня в 16:46

В "Единой России" не поддержали идею снижения допустимого порога превышения скорости

сегодня в 17:08

Пиар-директор рассказала о состоянии Басты, на которого объявили "охоту" украинские радикалы

сегодня в 17:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1