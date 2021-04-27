11-летняя блогерша вышла на связь спустя 3 года после пропажи, рассказав об издевательствах отца

Но звезда девочки потухла так же быстро, как и зажглась. Через три с половиной месяца — в июне того же года — она сделала ничем не примечательный пост, после которого пропала, казалось, навсегда. По Сети ходили слухи, что причиной стало судебное разбирательство девочки с отцом, который объявился в её жизни, только когда она стала известной. Спустя почти три года после исчезновения Лил Тай вышла на связь с подписчиками и рассказала, что же произошло на самом деле.

Фото © Instagram / liltay

Слухи оказались правдой. Отец девочки Кристофер Хоуп объявился в жизни Лил Тай, как только она стала популярной. Делая вид, что он беспокоится о ней, мужчина через суд добился опеки над дочерью и перевёз её из Штатов на родину — в Канаду. Но, судя по свежим постам в профиле liltay, у мужчины была совсем другая мотивация. Брат юной блогерши рассказал, что за пару лет Хоуп со своей женой потратили все деньги, которые девочка успела заработать.

Крис Хоуп и его жена Хэни Хоуп (ранее известная как Ричани Альковер) вели роскошный образ жизни и ездили в отпуск на деньги Тай. Это один процент фотографий, которые я смог достать. Обратите внимание, ни на одной из них нет самой Тай. Они унижали её всю жизнь, а потом без зазрения совести жили за счёт миллионов, украденных у неё Цитата из публикации в профиле liltay

Фото © Instagram / liltay

Но это не самое ужасное. Судя по постам, новые опекуны девочки постоянно над ней издевались, не только ментально, но и физически. В доказательство автор публикаций приложил несколько фотографий, на которых зафиксированы синяки на теле девочки. Вся информация в профиле опубликована не просто так. Недавно в Верховном суде Канады началось разбирательство, в котором девочка будет "бороться за свою жизнь". Но из-за того, что отец потратил все её деньги, без финансовой помощи ей не обойтись.

Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы увидеть полную историю в GoFundMe, сделайте пожертвование и поделитесь ссылкой в социальных сетях. Деньги пойдут на оплату судебных издержек Тай, что даст ей шанс получить свободу в суде Цитата из публикации в профиле liltay

Фото © Instagram / liltay

История задела сердца сотен человек. Сейчас им удалось собрать 13 тысяч долларов из 150 необходимых. Однако не все так быстро поверили публикациям, ведь блогершу уже успевали ловить на лжи. Когда три года назад она хвасталась своим дорогим домом и шикарными тачками, журналистам удалось выяснить, что ничего из этого на деле не принадлежало ни семье малышки, ни тем более ей. Подтверждённой информации по делу об издевательствах пока что нет.

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