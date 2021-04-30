Парень, который собирался жениться на блогерше, выбросил её из окна 12-го этажа и покончил с собой

Блогерша Сара Арауко погибла, выпав из окна 12-го этажа одного из зданий в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия. А вслед за ней погиб и её бойфренд Дагнер Рохас. И страшный инцидент расследуется как убийство и самоубийство.

Отношения блогерши с парнем были довольно страстными. Дагнер нередко ревновал знойную брюнетку, но, несмотря на это, влюблённые якобы собирались пожениться в мае, пишет Daily Mail.

Перед трагическим инцидентом соседи слышали, что Сара и её избранник громко ругались. А затем они увидели падающую из окна девушку. По словам жителей, парень выбросил возлюбленную из окна, а после покончил с собой. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле у обоих обнаружили травмы, полученные ещё при жизни.

Фото © Instagram / sarita_arauco

В 2009–2013 годах пара участвовала в шоу Calle 7. Также девушка вела страницы в "Инстаграме" и "Тиктоке", где показывала свои пышные формы и зажигательные танцы. Суммарно на её аккаунты было подписано более 200 тыс. человек.

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