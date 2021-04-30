Парень, который собирался жениться на блогерше, выбросил её из окна 12-го этажа и покончил с собой
Правоохранителям ещё предстоит разобраться в тонкостях трагедии, унёсшей жизни двух влюблённых.
Блогерша Сара Арауко погибла, выпав из окна 12-го этажа одного из зданий в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия. А вслед за ней погиб и её бойфренд Дагнер Рохас. И страшный инцидент расследуется как убийство и самоубийство.
Отношения блогерши с парнем были довольно страстными. Дагнер нередко ревновал знойную брюнетку, но, несмотря на это, влюблённые якобы собирались пожениться в мае, пишет Daily Mail.
Перед трагическим инцидентом соседи слышали, что Сара и её избранник громко ругались. А затем они увидели падающую из окна девушку. По словам жителей, парень выбросил возлюбленную из окна, а после покончил с собой. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле у обоих обнаружили травмы, полученные ещё при жизни.
Фото © Instagram / sarita_arauco
В 2009–2013 годах пара участвовала в шоу Calle 7. Также девушка вела страницы в "Инстаграме" и "Тиктоке", где показывала свои пышные формы и зажигательные танцы. Суммарно на её аккаунты было подписано более 200 тыс. человек.
Выбор редакции
Россиян не было на еврейском празднике в Израиле, где произошла давка и погибло 44 человека
Косплеерша зарабатывает 89 млн только за месяц, снимая откровенные ролики, и вот как это ей удалось
"Такого никому не пожелаю": Сообщения подростка о том, почему он зарезал родителей и 8-летнего брата
"Мы, конечно, ожидали лучшего": В Кремле оценили первые 100 дней президентства Байдена
Девушка из Питера показала, как у неё преобразился котёнок, которого спасли из-под капота авто
Комментариев: 0