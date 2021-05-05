В Приангарье нервный пироман психанул и сжёг 20 гектаров леса
Юноша понимал, что подобные действия могут стать причиной ужасного пожара, но это его не остановило.
Кадр из видео © Telegram / "Иркутск № 1"
В Приангарье нервный пироман психанул и сжёг 20 гектаров леса. Видео © Telegram / "Иркутск №1"
18-летний житель Иркутской области устроил поджог в районе сёл Биликтуй и Большая Елань. Об этом сообщает Telegram-канал "Иркутск № 1".
Парень рассказал, что пытался остановить машину, но никто не хотел его подбирать. Расстроившись, иркутянин начал поджигать лес.
"Останавливал машину — никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес", — сказал юноша.
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После сообщений от жителей на место происшествия выдвинулись полицейские и сотрудники МЧС. Там они обнаружили 20 гектаров выжженной земли и блуждающего по ней пиромана. На допросе юноша признался, что знал, к чему могут привести подобные действия, но это его не остановило. В отношении поджигателя был составлен протокол.
Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре под Курганом, где горят заброшенные дачи и сухая трава. Борьбу пожарных с огнём затрудняют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду. В операции задействован вертолёт Ми-8.
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