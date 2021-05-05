В Приангарье нервный пироман психанул и сжёг 20 гектаров леса

После сообщений от жителей на место происшествия выдвинулись полицейские и сотрудники МЧС. Там они обнаружили 20 гектаров выжженной земли и блуждающего по ней пиромана. На допросе юноша признался, что знал, к чему могут привести подобные действия, но это его не остановило. В отношении поджигателя был составлен протокол.