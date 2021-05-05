Участники Всемирного конгресса выбрали лучшую вакцину от коронавируса

В формате видеосвязи прошёл Всемирный конгресс вакцин — 2021. Победителем в номинации "Лучшая вакцина от CoViD-19" стала американская разработка от компании Moderna. Об этом сообщили на сайте конгресса.

В шорт-лист премии также вошли российский "Спутник V", американо-немецкая разработка от Pfizer/BioNtech и вакцина от британо-шведской компании AstraZeneca. При этом Moderna также взяла награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины".

Конгресс ранее проходил в Вашингтоне, но из-за коронавируса пришлось скорректировать формат. В рамках данного мероприятия проводятся конференции, на которых принимают участие эксперты и учёные, работающие в сфере разработки и распространения медицинских препаратов.

Напомним, что Moderna ранее заявила об уменьшении количества доз своей вакцины от коронавируса, которые будут доставлены в Великобританию и Канаду во втором квартале этого года.

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