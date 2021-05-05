Жительница Томской области срывала плакаты "Бессмертного полка" и попала на видео
По версии следствия, она умышленно повредила конструкции, на которых были изображены ветераны города Северска.
Фото © ВКонтакте / "ЗАТО Говорим"
На девушку из Томской области завели дело за то, что она срывала плакаты "Бессмертного полка". Видео © ВКонтакте / "ЗАТО Говорим"
На 17-летнюю девушку в городе Северске Томской области завели уголовное дело о вандализме. По предварительным данным, она ночью возле одного из ТЦ срывала плакаты "Бессметного полка". Как пишет региональное СУ СКР, с девушкой проводятся следственные действия.
Злоумышленница попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что она, прогуливаясь по улице, вскрывает щиты с плакатами, а потом срывает те, которые посвящены "Бессмертному полку". В общей сложности девушка повредила четыре билборда, установленные на улицах.
Ранее в мае 2020 года Лайф писал, что СК возбудил дело после публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка". Тогда следователи приняли все необходимые меры для установления личностей, причастных к преступлению. Кроме того, ведомство проверило и иные попытки помешать проведению данной акции.
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