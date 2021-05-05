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Жительница Томской области срывала плакаты "Бессмертного полка" и попала на видео

По версии следствия, она умышленно повредила конструкции, на которых были изображены ветераны города Северска.

5 мая 2021, 18:42

Фото © ВКонтакте / "ЗАТО Говорим"

На девушку из Томской области завели дело за то, что она срывала плакаты "Бессмертного полка". Видео © ВКонтакте / "ЗАТО Говорим"

На 17-летнюю девушку в городе Северске Томской области завели уголовное дело о вандализме. По предварительным данным, она ночью возле одного из ТЦ срывала плакаты "Бессметного полка". Как пишет региональное СУ СКР, с девушкой проводятся следственные действия.

Злоумышленница попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что она, прогуливаясь по улице, вскрывает щиты с плакатами, а потом срывает те, которые посвящены "Бессмертному полку". В общей сложности девушка повредила четыре билборда, установленные на улицах.

Глава СКР раскрыл судьбу тех, кто присылал фото нацистов на ресурсы "Бессмертного полка"

Глава СКР раскрыл судьбу тех, кто присылал фото нацистов на ресурсы "Бессмертного полка"

Ранее в мае 2020 года Лайф писал, что СК возбудил дело после публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка". Тогда следователи приняли все необходимые меры для установления личностей, причастных к преступлению. Кроме того, ведомство проверило и иные попытки помешать проведению данной акции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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