Стали известны места проведения матчей сборной России в отборе на ЧМ-22

Матчи сборной России в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года пройдут в Москве и Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча сборной России и Хорватии пройдёт 1 сентября на стадионе "Лужники". А со сборной Мальты подопечные Станислава Черчесова встретятся на стадионе "Волгоград-арена" 7 сентября. Обе игры начнутся в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в отборочных матчах ЧМ-2022 наша сборная победила в гостях Мальту (3:1,) затем на своём поле обыграла Словению (2:1) и на чужом поле проиграла Словакии (1:2). Россия с шестью очками занимает вторую строчку в группе Н.

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