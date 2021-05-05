Стали известны места проведения матчей сборной России в отборе на ЧМ-22
Соперниками национальной команды в этих играх будут хорваты и мальтийцы.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Матчи сборной России в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года пройдут в Москве и Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча сборной России и Хорватии пройдёт 1 сентября на стадионе "Лужники". А со сборной Мальты подопечные Станислава Черчесова встретятся на стадионе "Волгоград-арена" 7 сентября. Обе игры начнутся в 21:45 по московскому времени.
Напомним, что в отборочных матчах ЧМ-2022 наша сборная победила в гостях Мальту (3:1,) затем на своём поле обыграла Словению (2:1) и на чужом поле проиграла Словакии (1:2). Россия с шестью очками занимает вторую строчку в группе Н.
Лента новостей
Выбор редакции
Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
"Оренбург", "Алания" и "Крылья Советов" не прошли лицензирование на участие в РПЛ
СМИ раскрыли личность нового главного тренера "Спартака"
Жительница Томской области срывала плакаты "Бессмертного полка" и попала на видео
Российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok
Комментариев: 0