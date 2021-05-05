Страны G7 высказались за предсказуемые отношения с Россией

Страны "Большой семёрки" подчеркнули свой интерес в стабильности и предсказуемости отношений с Россией. Об этом говорится в коммюнике G7.

"Мы подтверждаем наш интерес в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", — отметили в коммюнике.

При этом заявили, что намерены выступить с обвинением в адрес РФ, поскольку Москва якобы угрожает международному порядку. Россия, по мнению G7, "реализует эту угрозу посредством вредоносных действий в киберпространстве и использования дезинформации".

Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 проходила с 3 по 5 мая в Лондоне. В ней принимали участие главы дипведомств Британии, Италии, Германии, Канады, Франции, США и Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой и представители Индии, Австралии, ЮАР и Южной Кореи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена и не стремится возрождать формат G8, поскольку полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".

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