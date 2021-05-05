Испытание американской МБР Minuteman III закончилось провалом
Сейчас это единственная межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении армии США.
Фото © ТАСС / Senior Airman Clayton Wear
Испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое проходило на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, прервалось по неизвестным причинам. Об этом сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.
An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile test launch from Vandenberg Air Force Base, California, experienced a ground abort prior to launch.https://t.co/03aiL9EpYi— AFGSC (@AFGlobalStrike) May 5, 2021
"Причина прерывания полёта в настоящее время расследуется, и Командование глобальных ударов ВВС оценивает возможность переноса запуска", — отмечается в заявлении.
Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman появились в 1970 году, в 1978-м их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, используемая в Штатах. Всего таких ракет 450. Она способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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Напомним, что в нынешнем году будут выполнены три запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ).
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