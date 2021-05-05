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Испытание американской МБР Minuteman III закончилось провалом

Сейчас это единственная межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении армии США.

5 мая 2021, 17:43

Фото © ТАСС / Senior Airman Clayton Wear

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое проходило на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, прервалось по неизвестным причинам. Об этом сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.

"Причина прерывания полёта в настоящее время расследуется, и Командование глобальных ударов ВВС оценивает возможность переноса запуска", — отмечается в заявлении.

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Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman появились в 1970 году, в 1978-м их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, используемая в Штатах. Всего таких ракет 450. Она способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Напомним, что в нынешнем году будут выполнены три запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ).

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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