Испытание американской МБР Minuteman III закончилось провалом

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое проходило на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, прервалось по неизвестным причинам. Об этом сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.

An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile test launch from Vandenberg Air Force Base, California, experienced a ground abort prior to launch.https://t.co/03aiL9EpYi — AFGSC (@AFGlobalStrike) May 5, 2021

"Причина прерывания полёта в настоящее время расследуется, и Командование глобальных ударов ВВС оценивает возможность переноса запуска", — отмечается в заявлении.

Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman появились в 1970 году, в 1978-м их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, используемая в Штатах. Всего таких ракет 450. Она способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Напомним, что в нынешнем году будут выполнены три запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ).

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