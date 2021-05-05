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Немецкие экологи раскрыли подробности иска против "Северного потока – 2"

Представитель организации Nabu Ким Корнелиус Детлофф заявил, что экоактивисты хотят "настоящей компенсации".

5 мая 2021, 17:16
<p>Фото © nord-stream2.com</p>

Фото © nord-stream2.com

Подавшие иск против строительства "Северного потока – 2" немецкие экоактивисты из организации Nabu заявили, что им не нужна материальная компенсация. Они хотят добиться лишь восстановления объектов окружающей среды, пострадавших при строительстве газопровода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя организации Кима Корнелиуса Детлоффа.

"Немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN (Федеральное агентство охраны природы. — Прим. Лайфа) призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению повреждённых мест обитания, таких как рифы. Вот о чём мы годами ведём спор", — отметил Детлофф.

Меркель: У Германии и США нет единой оценки по "Северному потоку – 2"

Меркель: У Германии и США нет единой оценки по "Северному потоку – 2"

Иск от Nabu против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока – 2" в экономической зоне Германии был подан в понедельник. По словам экоактивистов, проложенный трубопровод нанёс морскому дну ущерб размером с 16 футбольных полей, а сфера его влияния в десять раз больше.

Ранее эксперт Павел Сигал оценил влияние "Северного потока – 2" на морскую фауну Балтики, отметив, что газопровод не представляет собой реальной угрозы. По его словам, возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и Правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить её рассматриваются как спекуляции.

Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов

Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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