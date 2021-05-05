В Москве женщина потеряла сумку с 300 000 рублей в машине таксиста-полицейского
Правоохранитель вернул пропавшие деньги, но ему не избежать проверки на предмет кражи.
Фото © ТАСС / Владислав Карпов
В Москве у женщины в такси пропала сумка с 300 000 рублей. Водителем оказался полицейский, который подрабатывал развозами в свободное от службы время. Его проверяют по факту кражи, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его данным, в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что её подвозило такси фирмы "Мегаполис", в салоне автомобиля она оставила сумку со 197 000 рублей и 1600 долларами США (примерно 119 000 рублей). С водителем у женщины никак не получилось связаться, поэтому она обратилась за помощью в правоохранительные органы и написала заявление о пропаже.
Полицейские связались с водителем, который оказался их коллегой — старшим сержантом. Выяснилось, что в свободное от основной работы время он таксовал на "рено" своего брата.
Сумку с деньгами обнаружили в автомобиле. Полицейский вернул пропажу, но ему не избежать проверки на предмет кражи.
А недавно в Перми пассажирка, не удовлетворившись стоимостью поездки, подстрелила таксиста из травмата.
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