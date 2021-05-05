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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Ольги Бузовой

Мать и представитель артистки отказываются от комментариев.

5 мая 2021, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Телеведущая, певица Ольга Бузова попала в больницу, где ей сделали экстренную операцию. Об этом сообщает издание "Стархит". Подробности состояния артистки не приводятся. Отмечается, что Бузова не появлялась в соцсетях уже 19 часов.

В то же время мать Бузовой прокомментировала распространяющуюся в СМИ информацию и заявила, что ничего об этом не знает.

"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — сказала Ирина Бузова в беседе с Пятым каналом.

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Представитель певицы Антон Богославский оказался таким же немногословным, как и мать артистки. Он заявил, что пока не будет комментировать состояние Ольги и воздержится от любых высказываний на эту тему, сообщают "Известия".

Ранее Лайф писал о госпитализированной с инсультом сестре Ольги Анне Бузовой. Девушка попала в больницу в середине ноября.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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