СМИ сообщили об экстренной госпитализации Ольги Бузовой

Телеведущая, певица Ольга Бузова попала в больницу, где ей сделали экстренную операцию. Об этом сообщает издание "Стархит". Подробности состояния артистки не приводятся. Отмечается, что Бузова не появлялась в соцсетях уже 19 часов.

В то же время мать Бузовой прокомментировала распространяющуюся в СМИ информацию и заявила, что ничего об этом не знает.

"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — сказала Ирина Бузова в беседе с Пятым каналом.

Представитель певицы Антон Богославский оказался таким же немногословным, как и мать артистки. Он заявил, что пока не будет комментировать состояние Ольги и воздержится от любых высказываний на эту тему, сообщают "Известия".

Ранее Лайф писал о госпитализированной с инсультом сестре Ольги — Анне Бузовой. Девушка попала в больницу в середине ноября.

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