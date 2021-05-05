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Пиар-директор рассказала о состоянии Басты, на которого объявили "охоту" украинские радикалы

Артист находился в Киеве с частным визитом, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране.

5 мая 2021, 17:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bastaakanoggano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bastaakanoganno</a></p>

Фото © Instagram / bastaakanoganno

Василий Вакуленко, более известный как Баста, находится в Киеве с частным визитом. Об этом Лайфу сообщила его пиар-директор Наталья, комментируя информацию о том, что украинские радикалы объявили на артиста "охоту".

"Василий находился в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране", отметила собеседница Лайфа.

Пиар-директор добавила, что Баста благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним всё в порядке.

Фанаты Басты — крепкие ребята: Политолог оценил опасность "охоты" украинских радикалов на рэпера

Фанаты Басты — крепкие ребята: Политолог оценил опасность "охоты" украинских радикалов на рэпера

Сам Вакуленко в "Инстаграме" тоже высказался по данному поводу, поблагодарив всех своих фанатов за волнение и беспокойство о его персоне. Рэпер заверил, что с ним всё в порядке.

Ранее сообщалось, что украинские националисты объявили за голову рэпера награду в размере 1000 долларов (около 75 000 рублей). "Охоту" на Басту объявил экс-глава "Правого сектора"* Сергей Стерненко.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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