Пиар-директор рассказала о состоянии Басты, на которого объявили "охоту" украинские радикалы
Артист находился в Киеве с частным визитом, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране.
Фото © Instagram / bastaakanoganno
Василий Вакуленко, более известный как Баста, находится в Киеве с частным визитом. Об этом Лайфу сообщила его пиар-директор Наталья, комментируя информацию о том, что украинские радикалы объявили на артиста "охоту".
"Василий находился в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране", — отметила собеседница Лайфа.
Пиар-директор добавила, что Баста благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним всё в порядке.
Сам Вакуленко в "Инстаграме" тоже высказался по данному поводу, поблагодарив всех своих фанатов за волнение и беспокойство о его персоне. Рэпер заверил, что с ним всё в порядке.
Ранее сообщалось, что украинские националисты объявили за голову рэпера награду в размере 1000 долларов (около 75 000 рублей). "Охоту" на Басту объявил экс-глава "Правого сектора"* Сергей Стерненко.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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