В "Единой России" не поддержали идею снижения допустимого порога превышения скорости

"Единая Россия" не поддержала предложение по снижению допустимого порога превышения скорости. Об этом заявил секретарь генсовета политдвижения Андрей Турчак. По его мнению, такие решения должны приниматься исходя из длительных обсуждений общественниками и экспертами.

"Единая Россия" не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. Решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений", — процитировал его телеграм-канал партии.

Турчак подчеркнул, что систему штрафов нельзя использовать в качестве источника пополнения бюджета, так как её главной задачей должно оставаться обеспечение безопасности на дорогах. Кроме того, по словам политика, серьёзное обсуждение подобных нововведений должно вестись только после обеспечения гарантий того, что в силу технических недоработок под санкции не попадут добросовестные водители.

Напомним, инициатива по снижению нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч в черте города принадлежит вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который уже направил поручение на проработку соответствующего вопроса в МВД и Минтранс.

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