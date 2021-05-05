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Лётчик-космонавт рассказал, когда смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты

Эксперт предположил, что до Земли долетит не полностью вся конструкция, а её отдельные фрагменты.

5 мая 2021, 17:26

Фото © ТАСC / imago images / Xinhua

Падение китайской ракеты. Видео © Twitter / dfuji1

Китайская тяжёлая ракета-носитель Long March 5B потеряла управление и падает на Землю. Но паниковать пока ещё рано, так как отдельные её части не долетят до Земли и сгорят в плотных слоях атмосферы, рассказал Лайфу лётчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко.

"Паниковать в любом случае рано. Где-то за несколько витков до того, как войдёт в плотные слои атмосферы, уже смогут рассчитать траекторию падения. Тогда уже власти тех территорий, где это произойдёт, будут принимать решение, что делать. Могут быть запрошены консультации у тех стран, которые могут спрогнозировать участки падения более точно", — пояснил Лайфу эксперт.

"Предугадать проблематично": Эксперт оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты

"Предугадать проблематично": Эксперт оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты

Космонавт добавил, что подобные прецеденты уже были, но все отделались лишь испугом. Он заверил, что речи о какой-либо катастрофе здесь идти не может.

Напоминаем, что в данный момент потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы китайская ракета Long March 5B бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за развитой космическим судном огромной скорости.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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