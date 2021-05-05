Названы две приоритетные версии по делу о смерти блогерши, найденной в лесу на Урале

Причиной смерти екатеринбургской 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой могли стать психотропные вещества. Об этом сообщает Ura.ru с ссылкой на источники в правоохранительных органах, которые основывались на показаниях гражданского мужа погибшей и на изучении её останков.

"Супруг Журавлёвой пришёл в полицию, чтобы заявить о пропаже жены. Во время показаний полицейские заподозрили мужчину в том, что он находится в наркотическом опьянении, и после освидетельствования он был административно арестован. Сейчас он проверяется на причастность к убийству, поскольку есть причины подозревать его", — говорится в сообщении.

Другой источник склоняется к версии, что девушка скончалась в результате передозировки наркотиков. Однако он не исключает, что психоактивные вещества блогерше ввели насильственным методом. В то же время никаких следов на теле обнаружено не было. Экспертиза покажет, употребляла ли девушка запрещённые вещества перед своей смертью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают круг знакомых, с которыми Кристина общалась в последнее время, а также выясняют, были ли у неё конфликты в семье.

Напомним, ранее стало известно, что тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой найдено в лесополосе в Свердловской области. По словам подписчиков, в последний раз девушка выходила на связь 5 апреля.

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