Страны G7 призвали Белоруссию провести ещё одни выборы
Также "Семёрка" заявила, что Минск должен амнистировать "всех политзаключённых".
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Страны "Большой семёрки" призывают власти Белоруссии провести ещё одни выборы, а также амнистировать всех политзаключённых. Об этом говорится в коммюнике G7.
"Мы очень обеспокоены политическим кризисом и ситуацией с правами человека после фальсифицированных президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Мы призываем режим реализовать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить несправедливо осуждённых и положить конец подавлению прав человека и фундаментальных свобод", — говорится в коммюнике.
Помимо этого "Группа семи" выступила резко против гонений на журналистов. В коммюнике отмечается, что G7 будет стараться поддерживать стремление белорусского народа к демократии, а поэтому предлагает новые выборы провести под международным присмотром.
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.
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