В России облегчат условия содержания в СИЗО
Предполагается увеличить количество свиданий, а также расширить перечень платных услуг и разрешённых для арестантов предметов.
Фото © Pixabay
Правительство планирует смягчить условия для заключённых в следственных изоляторах. Об этом говорится в Концепции развития УИС до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации.
Для арестантов планируется увеличить число свиданий с родственниками и количество посылок к получению, а также предлагается расширить перечень платных услуг и создать условия для занятий спортом. Помимо этого, могут увеличить количество телефонных разговоров и упростить передачу книг, а также закрепить право заключённых на отправку и получение электронных писем.
"Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания надлежащих условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы необходимо расширение перечня дополнительных платных услуг, расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчёту", — говорится в документе.
Кроме того, планируется усовершенствовать систему оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым и расширить перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию заключённых под стражей. Также концепция предполагает "обеспечение приватности при установлении санузлов во всех учреждениях УИС".
Выбор редакции
Экс-министр Абызов доставлен в больницу СИЗО с пневмонией
Бывший зэк спасся от депортации из России благодаря миллионному долгу перед приставами
"Смертность на дорогах сократится": В Дептрансе Москвы назвали пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости
Жительница Томской области срывала плакаты "Бессмертного полка" и попала на видео
Стали известны места проведения матчей сборной России в отборе на ЧМ-22
Комментариев: 0