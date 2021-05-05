В России облегчат условия содержания в СИЗО

Правительство планирует смягчить условия для заключённых в следственных изоляторах. Об этом говорится в Концепции развития УИС до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации.

Для арестантов планируется увеличить число свиданий с родственниками и количество посылок к получению, а также предлагается расширить перечень платных услуг и создать условия для занятий спортом. Помимо этого, могут увеличить количество телефонных разговоров и упростить передачу книг, а также закрепить право заключённых на отправку и получение электронных писем.

"Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания надлежащих условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы необходимо расширение перечня дополнительных платных услуг, расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчёту", — говорится в документе.

Кроме того, планируется усовершенствовать систему оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым и расширить перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию заключённых под стражей. Также концепция предполагает "обеспечение приватности при установлении санузлов во всех учреждениях УИС".

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