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Болгария возобновила приём документов россиян на визы

Заявку для получения разрешения на въезд можно подать и через компанию VFS Global, в которую входят 59 визовых центров страны.

5 мая 2021, 21:43
<p>Фото © ТАСС / Коньков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Консульская служба Болгарии в Москве 5 мая начала процесс приёма документов на визу для граждан РФ. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел страны.

"Болгарские консульские службы на территории РФ уже принимают документы и выпускают визы для российских граждан. Компания VFS Global, в которую входят 59 визовых центров в России, также принимает документы на болгарские визы", — уточнили в ведомстве в беседе с ТАСС.

1 мая министр здравоохранения Болгарии подписал соответствующий указ. Документ вступил в силу в день подписания, но из-за праздников первый рабочий день консульских служб был перенесён на 5 мая.

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Ранее сообщалось, что россияне смогут получить визы в Болгарию не ранее 17 мая. Однако позже в МИД страны сказали, что эта информация "не соответствует истине".

Авторы
Юлия Коновалова

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