"Гэндальф и Фродо": Фотография гигантского Байдена вызвала недоумение в Сети

Пользователи Интернета озадачились публикацией фотографии, на которой президент США Джо Байден и его супруга Джилл запечатлены вместе с экс-главой Белого дома Джимми Картером и его женой. Снимок размещён Центром Картера.

Недоумение пользователей вызвало серьёзное различие в размерах Байдена и Картера. Некоторые предположили возможную причину такой диспропорции. По их мнению, дело в использовании широкоугольного объектива во время съёмок.

Другие пользователи поупражнялись в остроумии и попытались понять, одни ли они заметили такую особенность фотографии.

"Очаровательно! Но я единственная, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл — гиганты?", "Похоже на сцену из "Братства кольца", когда Гэндальф посещает дом Фродо", — отметили юзеры.

Ранее Лайф рассказывал, как Байдена опять подвёл язык на угрозах России, политику с трудом далось одно слово.

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