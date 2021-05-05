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"Гэндальф и Фродо": Фотография гигантского Байдена вызвала недоумение в Сети

Пользователи предположили, что фотографы ошиблись при обработке кадра с широкоугольной камеры.

5 мая 2021, 21:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CarterCenter/status/1389400596004970501/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Carter Center</a></p>

Фото © Twitter / The Carter Center

Пользователи Интернета озадачились публикацией фотографии, на которой президент США Джо Байден и его супруга Джилл запечатлены вместе с экс-главой Белого дома Джимми Картером и его женой. Снимок размещён Центром Картера.

Недоумение пользователей вызвало серьёзное различие в размерах Байдена и Картера. Некоторые предположили возможную причину такой диспропорции. По их мнению, дело в использовании широкоугольного объектива во время съёмок.

Другие пользователи поупражнялись в остроумии и попытались понять, одни ли они заметили такую особенность фотографии.

"У меня проблемы": Байден вновь попал в неловкую ситуацию, потеряв маску в своём кармане

"У меня проблемы": Байден вновь попал в неловкую ситуацию, потеряв маску в своём кармане

"Очаровательно! Но я единственная, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл гиганты?", "Похоже на сцену из "Братства кольца", когда Гэндальф посещает дом Фродо", — отметили юзеры.

Ранее Лайф рассказывал, как Байдена опять подвёл язык на угрозах России, политику с трудом далось одно слово.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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