"Гэндальф и Фродо": Фотография гигантского Байдена вызвала недоумение в Сети
Пользователи предположили, что фотографы ошиблись при обработке кадра с широкоугольной камеры.
Фото © Twitter / The Carter Center
Пользователи Интернета озадачились публикацией фотографии, на которой президент США Джо Байден и его супруга Джилл запечатлены вместе с экс-главой Белого дома Джимми Картером и его женой. Снимок размещён Центром Картера.
Недоумение пользователей вызвало серьёзное различие в размерах Байдена и Картера. Некоторые предположили возможную причину такой диспропорции. По их мнению, дело в использовании широкоугольного объектива во время съёмок.
Другие пользователи поупражнялись в остроумии и попытались понять, одни ли они заметили такую особенность фотографии.
"Очаровательно! Но я единственная, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл — гиганты?", "Похоже на сцену из "Братства кольца", когда Гэндальф посещает дом Фродо", — отметили юзеры.
Ранее Лайф рассказывал, как Байдена опять подвёл язык на угрозах России, политику с трудом далось одно слово.
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