"Фига в кармане у нас всегда присутствовала": Шнуров сравнил себя с Моргенштерном

Музыкант Сергей Шнуров сравнил себя с рэпером Моргенштерном, отметив, что тот действует гораздо точнее и умело использует маркетинговые лазейки. Таким мнением артист поделился в эфире YouTube-шоу Maxmania.

"Не считаю (что Моргенштерн копирует путь Шнурова. — Прим. Лайфа). Моргенштерн действует точнее. Я ходил по наитию. У Моргенштерна путь к успеху гораздо быстрее, гораздо точнее он стреляет и гораздо правильнее он делает маркетинговые ходы. Если он один это делает, то он очень крутой. Если за ним стоит команда, она крутая", — заявил Шнуров.

Музыкант объяснил, что некоторые действия рэпера вызывают у него восхищение. Однако он не считает кого-либо своим конкурентом, поскольку самоустранился от всего этого.

"Фига в кармане у нас всегда присутствовала. Я боюсь, что мало людей, у которых культурный багаж больше барсетки. Моргенштерн правильно делает, что не заигрывает с теми, которых нет", — подчеркнул музыкант.

Ранее певица Алиса Вокс ответила Шнурову на обвинения в писклявом голосе словами "Ворона каркала, ногами шаркала". Экс-солистка "Ленинграда" считает, что единственный участник группировки, чья карьера не задалась после ухода из коллектива, — сам Сергей.

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